Пермский «Амкар» объявил о назначении нового главного тренера

Новый наставник имеет большой опыт работы в курском «Авангарде», с которым его карьера была связана почти два десятилетия. В структуре клуба Игорь Беляев трудился с 2007 года, начиная с работы в тренерском штабе второй команды. За это время он занимал различные должности, включая посты главного тренера основной команды и спортивного директора.