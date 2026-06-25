Полпред президента в ПФО оценил развитие Пермского края

В этот же день полномочный представитель провел совещание по общественно-политическому развитию Пермского края, в ходе которого обсуждались предстоящие выборы, которые пройдут с 18 по 20 сентября. В регионе, помимо выборов в Госдуму, предстоит избрать депутатов краевого заксобрания и гордумы Перми. В сентябре также планируется сформировать новые созывы муниципальных представительных органов в Кунгуре и Соликамске. Всего в регионе будет распределено 169 депутатских мандатов всех уровней.