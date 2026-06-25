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В Ростовской области за ночь уничтожили более десяти беспилотников

Слюсарь сообщил об уничтожении более десяти дронов ВСУ в Ростовской области.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Более 10 БПЛА уничтожены ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область больше десятка БПЛА уничтожены в городе Каменске-Шахтинском, а также в шести районах области: Тарасовском, Миллеровском, Чертковском, Кашарском, Белокалитвиновском и Шолоховском», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».

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