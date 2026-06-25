Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 25 июня

Отключения света в Ростове на 25 июня затронут десятки домов в нескольких районах города. По данным энергетиков, без электроэнергии в четверг останутся тысячи жителей Ростова. Рассказываем, где именно.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Радищева, 13−71 и 18−68;
— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;
— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;
— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;
— улица Просвещения, 23−27 и 18−42;
— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;
— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;
— переулок Кецховели, 1−31 и 2−24;
— переулок Горийский, 1−15 и 2−50;
— улица Веры Пановой, 3−11;
— улица Тельмана, 130−150 и 157−179;
— переулок Крепостной, 113−137;
— улица Красноармейская, 143−157;
— улица Города Волос, 118−130 и 137−149;
— улица Обсерваторная, 38;
— улица 35-я линия, 21−81;
— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;
— улица 39-я линия, 24−90;
— улица Богданова, 58−74;
— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;
— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;
— улица Суворова, 113−117, 125;
— переулок Трамвайщиков, 26−36;
— переулок Крепостной, 73−75, 83, 76−96;
— улица Журавлева, 45/103;
— улица Большая Садовая, 125−127;
— улица Суворова, 1/7, ⅛, 1/9.
С 9:00 до 18:00:
— переулок Белозерский, 48, 48А;
— улица Белореченская, 1−5 и 23−29;
— переулок Ботанический спуск, 1А, 3, 5, 5А, 5Б;
— переулок Вагайский, 1;
— переулок Гродненский, 1−9 и 2−6;
— улица Достоевского, 1−49 и 6−62;
— улица КИМа, 1−35 и 2−16;
— переулок Кумский, 2−6 и 3−7;
— улица Лесопарковая, 4−54, 1−17, 25А, 23;
— переулок Майкопский, 2, 4, 4Б, 2−18, 7−33;
— улица Некрасовская, 85;
— улица Родниковая, 1−17, 2−4, 2Б, 2 Г, 11А, 17А, 4Б, 4Д;
— улица Песчаная, 21, 1−15, 4−24;
— улица Писательская, 7−65 и 10−52;
— переулок Силикатный, 14−16, 22−26, 29−47;
— переулок Сулинский, 1−15.
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