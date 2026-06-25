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Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 25 июня

Энергетики перечислили адреса, где в Ростове в четверг не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 25 июня затронут десятки домов в нескольких районах города. По данным энергетиков, без электроэнергии в четверг останутся тысячи жителей Ростова. Рассказываем, где именно.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Радищева, 13−71 и 18−68;

— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;

— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;

— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;

— улица Просвещения, 23−27 и 18−42;

— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;

— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;

— переулок Кецховели, 1−31 и 2−24;

— переулок Горийский, 1−15 и 2−50;

— улица Веры Пановой, 3−11;

— улица Тельмана, 130−150 и 157−179;

— переулок Крепостной, 113−137;

— улица Красноармейская, 143−157;

— улица Города Волос, 118−130 и 137−149;

— улица Обсерваторная, 38;

— улица 35-я линия, 21−81;

— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;

— улица 39-я линия, 24−90;

— улица Богданова, 58−74;

— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;

— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;

— улица Суворова, 113−117, 125;

— переулок Трамвайщиков, 26−36;

— переулок Крепостной, 73−75, 83, 76−96;

— улица Журавлева, 45/103;

— улица Большая Садовая, 125−127;

— улица Суворова, 1/7, ⅛, 1/9.

С 9:00 до 18:00:

— переулок Белозерский, 48, 48А;

— улица Белореченская, 1−5 и 23−29;

— переулок Ботанический спуск, 1А, 3, 5, 5А, 5Б;

— переулок Вагайский, 1;

— переулок Гродненский, 1−9 и 2−6;

— улица Достоевского, 1−49 и 6−62;

— улица КИМа, 1−35 и 2−16;

— переулок Кумский, 2−6 и 3−7;

— улица Лесопарковая, 4−54, 1−17, 25А, 23;

— переулок Майкопский, 2, 4, 4Б, 2−18, 7−33;

— улица Некрасовская, 85;

— улица Родниковая, 1−17, 2−4, 2Б, 2 Г, 11А, 17А, 4Б, 4Д;

— улица Песчаная, 21, 1−15, 4−24;

— улица Писательская, 7−65 и 10−52;

— переулок Силикатный, 14−16, 22−26, 29−47;

— переулок Сулинский, 1−15.

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