Имеющим инвалидность ветеранам сократят рабочую неделю

Депутаты Госдумы России приняли во втором и третьем чтениях законопроект о сокращении служебного времени с 40 до 35 часов в неделю. Поправки касаются условий труда военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы судебных приставов, ставших инвалидами в результате участия в боевых действиях, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».