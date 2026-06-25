Имеющим инвалидность ветеранам сократят рабочую неделю

Депутаты Госдумы России приняли во втором и третьем чтениях законопроект о сокращении служебного времени с 40 до 35 часов в неделю. Поправки касаются условий труда военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы судебных приставов, ставших инвалидами в результате участия в боевых действиях, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».
Трудовой кодекс устанавливает рабочую норму не больше 35 часов для имеющих инвалидность гражданских специалистов, принятые парламентариями новые поправки дают такие же социальные гарантии военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств.
Законопроект предлагает льготу тем, кто по заключению военно-врачебной комиссии признан негодным к полноценной службе из‑за увечья, контузии или заболевания, полученных при выполнении задач в особых условиях.
Льготу будут предоставлять по желанию кадровым военным, сотрудникам органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, службы судебных приставов, добровольцам, заключившим контракт с Минобороны России.
Условием для предоставления льготы является наличие государственной награды и официальный статус ветерана боевых действий.
Предусмотрена градация в зависимости от тяжести последствий ранения. Для всех перечисленных ветеранов независимо от группы инвалидности установят сокращенную продолжительность еженедельного служебного времени, однако конкретная цифра в тексте документа прямо закреплена только для самых тяжелых случаев.