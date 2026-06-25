Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярские скайраннеры взяли четыре медали на стартах в Кузнецком Алатау

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Спортсмены Красноярского края завоевали четыре медали на чемпионате страны и этапе Кубка России по альпинизму в Кемеровской области.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Спортсмены Красноярского края завоевали четыре медали на чемпионате страны и этапе Кубка России по альпинизму в Кемеровской области.

Соревнования прошли в горном массиве Кузнецкого Алатау. Регион представляли спортсмены Академии зимних видов спорта.

На чемпионате России в дисциплине «Скайраннинг — вертикальный километр» участники преодолевали 5,3 км с набором высоты 1000 метров. Ксения Семакина стала серебряным призером, Павел Тарасов завоевал бронзу.

Еще две награды красноярцы выиграли на четвертом этапе Кубка России в дисциплине «Скайраннинг — гонка». Маршрут проходил по хребту Тигертыш: спортсмены преодолели 24 км с набором высоты 2246 метров. Сергей Донец занял второе место, Анастасия Донец финишировала третьей.