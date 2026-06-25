Красноярские скайраннеры взяли четыре медали на стартах в Кузнецком Алатау

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Спортсмены Красноярского края завоевали четыре медали на чемпионате страны и этапе Кубка России по альпинизму в Кемеровской области.
Соревнования прошли в горном массиве Кузнецкого Алатау. Регион представляли спортсмены Академии зимних видов спорта.
На чемпионате России в дисциплине «Скайраннинг — вертикальный километр» участники преодолевали 5,3 км с набором высоты 1000 метров. Ксения Семакина стала серебряным призером, Павел Тарасов завоевал бронзу.
Еще две награды красноярцы выиграли на четвертом этапе Кубка России в дисциплине «Скайраннинг — гонка». Маршрут проходил по хребту Тигертыш: спортсмены преодолели 24 км с набором высоты 2246 метров. Сергей Донец занял второе место, Анастасия Донец финишировала третьей.