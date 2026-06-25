Красноярские скайраннеры взяли четыре медали на стартах в Кузнецком Алатау

Еще две награды красноярцы выиграли на четвертом этапе Кубка России в дисциплине «Скайраннинг — гонка». Маршрут проходил по хребту Тигертыш: спортсмены преодолели 24 км с набором высоты 2246 метров. Сергей Донец занял второе место, Анастасия Донец финишировала третьей.