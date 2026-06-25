В больнице Хабаровска идёт модернизация по нацпроекту

Отдельное внимание уделено замене лифтового хозяйства — в основном корпусе заменят два лифта, в гинекологическом — один. Это повысит безопасность и скорость доставки пациентов в отделения, а также упростит перемещение анализов и питания. Исполняющий обязанности главного врача Дмитрий Авраменко подчеркнул, что обновление материально технической базы стало возможным благодаря поддержке федерального центра и краевой власти.