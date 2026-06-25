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В Хабаровске 18-летняя девушка лишилась 56 тысяч при аренде квартиры

Ссылка на «оплату» обернулась повторным списанием средств.

В Хабаровске 18-летняя жительница Индустриального района, работающая администратором в кафе японской кухни, обратилась в полицию после интернет-мошенничества, — сообщает hab.aif.ru.

По данным правоохранителей, девушка искала квартиру для аренды на одном из сайтов объявлений. Она нашла подходящий вариант и связалась с «арендодателем», который обсудил с ней условия и направил ссылку для оплаты.

Перейдя по ссылке, потерпевшая ввела данные банковской карты. После этого ей сообщили, что платёж якобы не прошёл, и предложили повторить перевод «для возврата средств». Следуя инструкции, девушка совершила ещё одну операцию.

После этого «арендодатель» перестал выходить на связь, переписка и звонки остались без ответа. В общей сложности с её карты было списано 56 тысяч рублей.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы», — прокомментировал Артем Поляков, врио начальника УМВД России по г. Хабаровску.