В Хабаровске 18-летняя девушка лишилась 56 тысяч при аренде квартиры

В Хабаровске 18-летняя жительница Индустриального района, работающая администратором в кафе японской кухни, обратилась в полицию после интернет-мошенничества, — сообщает hab.aif.ru.
По данным правоохранителей, девушка искала квартиру для аренды на одном из сайтов объявлений. Она нашла подходящий вариант и связалась с «арендодателем», который обсудил с ней условия и направил ссылку для оплаты.
Перейдя по ссылке, потерпевшая ввела данные банковской карты. После этого ей сообщили, что платёж якобы не прошёл, и предложили повторить перевод «для возврата средств». Следуя инструкции, девушка совершила ещё одну операцию.
После этого «арендодатель» перестал выходить на связь, переписка и звонки остались без ответа. В общей сложности с её карты было списано 56 тысяч рублей.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы», — прокомментировал Артем Поляков, врио начальника УМВД России по г. Хабаровску.