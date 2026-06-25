МОК закрепил принцип политической нейтральности в Олимпийской хартии

Ранее глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что организации требуется дополнительное время, чтобы разобраться с вопросом послабления санкций в отношении российских спортсменов. Глава организации также сообщила, что восстановление Олимпийского комитета России остаётся на повестке дня. Этот вопрос сейчас обсуждает комиссия по правовым вопросам.