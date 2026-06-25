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МОК закрепил принцип политической нейтральности в Олимпийской хартии

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил изменения в Олимпийскую хартию, касающиеся принципов политической нейтральности. Решение было принято в ходе сессии организации, которая проходит в Лозанне.

Согласно обновлённым положениям, олимпийское движение обязано сохранять нейтральный статус при любых обстоятельствах. В документе также закреплена роль МОК как структуры, независимой от политического, государственного, культурного, общественного и экономического давления.

Сессия МОК проходит 24−25 июня в Швейцарии.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что организации требуется дополнительное время, чтобы разобраться с вопросом послабления санкций в отношении российских спортсменов. Глава организации также сообщила, что восстановление Олимпийского комитета России остаётся на повестке дня. Этот вопрос сейчас обсуждает комиссия по правовым вопросам.

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