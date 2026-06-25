Поменяли прописку: сахалинский зоопарк передал двух экзотических животных зооцентру в Хабаровском крае

24 июня Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало отправку гребенчатого дикобраза и краснорукого тамарина из аэропорта имени Чехова в Южно-Сахалинске. Животных перевезли из Сахалинского зооботанического парка в зооцентр «Питон» в Комсомольске-на-Амуре. Перед отправкой они прошли иммунизацию, обработку и клинический осмотр, получили заключения о здоровье. Во время перевозки животные находились в специальных контейнерах с отверстиями для воздуха.