11 медалей забрали спортсмены Хабаровского края на этапе Кубка России по игре го

Сборная Хабаровского края по игре го выступила на двухдневном этапе Кубка России по игре го «Кубок Полиметалла: Земля Хехцир». За награды боролись 120 участников из Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской области, Москвы, Подмосковья, а также спортсмены из китайских провинций Хэйлунцзян и Хайнань. Лучшим игроком края стал молодой студент Валерий Гусенко. В группах до 12 и до 16 лет золото завоевали хабаровчане Дмитрий Бакотин и Святослав Мельников. Всего участники региональной сборной забрали 11 медалей. «Радует, насколько активно развивается интеллектуальный спорт го в Хабаровском крае, крупные соревнования становятся настоящим праздником. Особенно хочется отметить неиссякаемый энтузиазм краевой федерации — уровень соревнований растет год от года», — отметил министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов. За два дня было сыграно более сотни партий. В тройку лидеров в абсолютном первенстве вошли Алекс Муромцев из Москвы, Никита Прикарев из Подольска и Александр Зобнин из Владивостока. Ближайший крупный турнир краевой федерации пройдет 29−30 августа.