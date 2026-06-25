Более 500 семей Хабаровского края стали участниками фестиваля «МамаФест»

В Городском дворце культуры прошел ежегодный семейный фестиваль «МамаФест», собравший сотни молодых и будущих родителей из Хабаровского края. Главная цель фестиваля — дать семьям достоверную информацию, практические навыки и эмоциональную поддержку на всех этапах родительства. Для этого на площадке собрали ведущих специалистов региона в области акушерства, гинекологии, педиатрии, и других смежных сфер. «Хабаровский край — это территория, где семья находится в центре внимания. Проведение таких мероприятий, как “МамаФест”, позволяет нам не только информировать родителей, но и формировать культуру осознанного, ответственного и счастливого родительства», — отметил вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников. В рамках мероприятия гости смогли посетить лекции для родителей и интерактивные занятия, а также задать интересующие их вопросы врачам и консультантам.