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Пенсионерка добилась компенсации в 150 тысяч рублей за травму на эскалаторе хабаровского вокзала

В августе прошлого года пожилая женщина спускалась на эскалаторе с платформы в переход на станции Хабаровск-1. Когда впереди упали люди, образовалась давка. Движение эскалатора вовремя не остановили. В результате женщина получила ушиб головы и ссадины. В компенсации морального вреда ей отказали. Прокурор обратился в суд с иском к ОАО «РЖД». В ходе разбирательства стороны заключили.

В августе прошлого года пожилая женщина спускалась на эскалаторе с платформы в переход на станции Хабаровск-1. Когда впереди упали люди, образовалась давка. Движение эскалатора вовремя не остановили. В результате женщина получила ушиб головы и ссадины. В компенсации морального вреда ей отказали. Прокурор обратился в суд с иском к ОАО «РЖД». В ходе разбирательства стороны заключили мировое соглашение — компания выплатит пострадавшей 150 тысяч рублей.