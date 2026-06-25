Пенсионерка добилась компенсации в 150 тысяч рублей за травму на эскалаторе хабаровского вокзала

В августе прошлого года пожилая женщина спускалась на эскалаторе с платформы в переход на станции Хабаровск-1. Когда впереди упали люди, образовалась давка. Движение эскалатора вовремя не остановили. В результате женщина получила ушиб головы и ссадины. В компенсации морального вреда ей отказали. Прокурор обратился в суд с иском к ОАО «РЖД». В ходе разбирательства стороны заключили мировое соглашение — компания выплатит пострадавшей 150 тысяч рублей.