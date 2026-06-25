Росгвардейцы встретились с хабаровскими школьниками

В рамках акции «Каникулы с Росгвардией», приуроченной к 10‑летию ведомства и 215‑й годовщине войск правопорядка, сотрудники ОМОН «Амурский» и вневедомственной охраны встретились с детьми в библиотеке поселка Березовка. Росгвардейцы рассказали о подразделениях и обязанностях. Кинолог показал навыки английского коккер-спаниеля Милы по поиску взрывчатки. Также сотрудники поделились опытом командировок в зону СВО и информацией о сверстниках из новых регионов. В конце детям пожелали хорошего отдыха и успехов в учебе.