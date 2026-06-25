Заезды юных картингистов прошли в Николаевске-на-Амуре

В Николаевске-на-Амуре прошли соревнования по техническим видам спорта. Юные пилоты — воспитанники отделения «Картинг» Центра детского юношеского технического творчества — более двух часов демонстрировали мастерство на гоночной трассе. Заезды посвятили 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Перед стартом участники на багги с флагами России, края и района проехали показательный круг. Кубки и медали разыгрывали в двух возрастных группах. Среди младших первое место занял Дмитрий Гальмуев, второе — Иван Кузнецов, третье — Павел Сумароков. В старшей группе победил Кирилл Пустынцев, вторым стал Аркадий Шалаев, третьим — Даниил Кирсанов. Отделение «Картинг» работает в Николаевске третий год. В этом году парк техники пополнился пятью новыми машинами — два карта и три багги юным гонщикам подарило «НГК Ресурс».