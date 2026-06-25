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Комсомольский драмтеатр представляет Пушкина на фестивале в Южно-Сахалинске

Сегодня труппа Комсомольского-на-Амуре театра драмы выступит на сцене Чехов-центра в Южно-Сахалинске. Артисты покажут музыкально-пластический спектакль «Маленькие трагедии» по мотивам трех пьес Александра Пушкина — «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы» и «Каменный гость». Это единственный спектакль от Хабаровского края в программе VII Фестиваля театров Дальнего Востока. "Для театрального коллектива любой выезд — это и.

Сегодня труппа Комсомольского-на-Амуре театра драмы выступит на сцене Чехов-центра в Южно-Сахалинске. Артисты покажут музыкально-пластический спектакль «Маленькие трагедии» по мотивам трех пьес Александра Пушкина — «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы» и «Каменный гость». Это единственный спектакль от Хабаровского края в программе VII Фестиваля театров Дальнего Востока. «Для театрального коллектива любой выезд — это и большая ответственность, и огромное удовольствие. Чем шире география, чем больше зрительский охват, тем благотворнее это влияет на творческое состояние. Поэтому гастроли и фестивали крайне важны», — отметила директор театра Елена Шабовта. Фестиваль собрал 35 заявок от коллективов ДФО, но конкурсный отбор прошли только 11 постановок. Спектакль Комсомольского театра — в их числе.