Культурно-досуговый центр в Некрасовке откроется после капремонта осенью

В селе Некрасовка Хабаровского района начался капитальный ремонт культурно-досугового центра. Здание 1976 года постройки давно требовало обновления. Подрядчик уже демонтировал аварийные железобетонные конструкции, старую отмостку и внешние инженерные сети. Сейчас готовятся к устройству современного вентилируемого фасада. В начале июля приступят к демонтажу кровли — именно она вызывала больше всего нареканий у посетителей и сотрудников. После ремонта обновятся также фасад, крыльцо и отмостка. Работы планируют полностью завершить к концу октября. На преображение центра выделено более 40 млн рублей из краевого и районного бюджетов. В администрации района уверены: после обновления Дом культуры сможет выполнять свою миссию на качественно новом уровне.