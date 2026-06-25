Колесо обозрения в «Динамо» и планетарий в парке Гагарина: в Хабаровске разрабатывают инвестпроекты

В краевом агентстве привлечения инвестиций и развития инноваций прошла планерка: участники обсудили инвестиционные проекты, которые в обозримом будущем планируется реализовать в Хабаровске. В первую очередь воплощать в жизнь такие проекты планируется с помощью механизма государственно-частного партнерства. 15 концессий уже привлекли в экономику краевой столицы около 2 млрд рублей. Эти деньги пошли на создание новых и реконструкцию старых социальных объектов и коммунальной инфраструктуры. В частности, в порядок привели несколько школьных спортивных объектов, а сейчас на улице Служебной строят детсад на 220 мест. Кроме того, в Хабаровске продолжается создание зон отдыха «Дельфин» и «Холм Амура», а также реставрация исторического здания на улице Истомина в центре города. В процессе проработки находятся проекты планетария в парке имени Гагарина и колеса обозрения в парке «Динамо». Сопровождение всех этих и других крупных проектов обеспечивает краевое АПИРИ.