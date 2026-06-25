В Великобритании из-за жары могут сорваться тысячи медицинских процедур

По всей территории Великобритании медицинским учреждениям пришлось пойти на сокращение спектра предоставляемых услуг. На фоне аномальной для июня жары, побившей климатические рекорды, тысячи хирургических вмешательств рискуют быть отмененными. Эту информацию опубликовала газета Financial Times (FT).
Как указывает издание, столбики термометров в отдельных районах южной части Англии достигли отметки почти 36 градусов по Цельсию, что стало историческим максимумом для первого летнего месяца. Из-за установившейся знойной погоды ряд клиник ввел режим чрезвычайного положения. Например, больница Восточного Суррея, Совет по здравоохранению Университета имени Эньюрина Бивена, расположенный в Уэльсе, а также госпиталь Королевы Александры в Портсмуте проинформировали о сбоях в своей деятельности. Причиной стали перегрев внутренних помещений и нехватка мощности у систем кондиционирования и охлаждения. Некоторые операционные блоки, диагностические отделения и прочие зоны больниц признали непригодными или небезопасными для нормального функционирования.
FT, ссылаясь на подсчеты специалистов из Бирмингемского университета, отмечает, что в течение четырех самых знойных дней текущей недели под вопросом оказалась судьба от 1,4 до 4 тысяч запланированных операций. В качестве факторов, приведших к такой ситуации, называют дефицит медицинского персонала, невозможность обеспечить безопасные условия для хирургических манипуляций, а также возросший поток пациентов, которым требуется экстренная помощь в связи с последствиями теплового удара и общего перегрева организма.
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