В Великобритании из-за жары могут сорваться тысячи медицинских процедур

Как указывает издание, столбики термометров в отдельных районах южной части Англии достигли отметки почти 36 градусов по Цельсию, что стало историческим максимумом для первого летнего месяца. Из-за установившейся знойной погоды ряд клиник ввел режим чрезвычайного положения. Например, больница Восточного Суррея, Совет по здравоохранению Университета имени Эньюрина Бивена, расположенный в Уэльсе, а также госпиталь Королевы Александры в Портсмуте проинформировали о сбоях в своей деятельности. Причиной стали перегрев внутренних помещений и нехватка мощности у систем кондиционирования и охлаждения. Некоторые операционные блоки, диагностические отделения и прочие зоны больниц признали непригодными или небезопасными для нормального функционирования.