В Шести районах и одном городе Ростовской области сбили БПЛА

В ночь на 25 июня в небе над Ростовской областью силы ПВО отразили воздушную атаку и сбили более десяти дронов. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
БПЛА сбили в Каменске-Шахтинском. Дроны также уничтожили в Тарасовском, Миллеровском, Чертковском, Кашарском, Белокалитвинском и Шолоховском районах.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — сказано в сообщении.
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