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В Шести районах и одном городе Ростовской области сбили БПЛА

В Ростовской области уничтожили больше десятка БПЛА в ночь на 25 июня.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 25 июня в небе над Ростовской областью силы ПВО отразили воздушную атаку и сбили более десяти дронов. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

БПЛА сбили в Каменске-Шахтинском. Дроны также уничтожили в Тарасовском, Миллеровском, Чертковском, Кашарском, Белокалитвинском и Шолоховском районах.

— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — сказано в сообщении.

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