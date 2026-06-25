От +16 до +30, дождь, гроза и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 25 июня

В Ростовской области в четверг синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, во второй половине дня и вечером в отдельных районах прольется сильный дождь, может выпасть град. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с, при грозе порывы 15 — 19 м/с. В ночь на пятницу также ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ночью в отдельных районах сильный дождь. Ветер северо-западный и северный задует со скоростью 7 — 12 м/с, местами, а также при грозе, порывы усилятся до 15 — 19 м/с.