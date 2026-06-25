Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США пригрозили Европе пересмотром поставок СПГ из-за экологических норм ЕС

США могут перенаправить СПГ из Европы из-за экологических норм ЕС.

Источник: Комсомольская правда

США могут пересмотреть стратегию поставок сжиженного природного газа в Европу, если Евросоюз (ЕС) не смягчит регламенты по контролю за выбросами метана. Об этом предупредил министр энергетики США Крис Райт, сообщает Bloomberg.

Глава ведомства подчеркнул, что сохранение жестких экологических норм в законодательстве ЕС может обернуться для Европы серьезными экономическими последствиями. По его словам, отсутствие гибкости вынудит американских экспортеров искать других покупателей. Райт уточнил, что это не попытка обострить отношения, а прагматичное решение: в случае сохранения барьеров энергоресурсы будут перенаправлены на другие мировые рынки.

Напомним, в январе 2026 года Совет ЕС официально утвердил поэтапный запрет на импорт российского газа. Запрет по краткосрочным контрактам на поставки СПГ вступил в силу с 25 апреля текущего года. Полный запрет на импорт российского СПГ начнет действовать с 1 января 2027 года.

Ранее в словацкой государственной энергетической компании SPP заявили, что полный отказ ЕС от российского природного газа не приведет к реальной диверсификации, а только создаст новую опасную зависимость — теперь уже от сжиженного природного газа. В компании назвали это не диверсификацией, а заменой одного поставщика на другого.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше