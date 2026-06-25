США пригрозили Европе пересмотром поставок СПГ из-за экологических норм ЕС

Ранее в словацкой государственной энергетической компании SPP заявили, что полный отказ ЕС от российского природного газа не приведет к реальной диверсификации, а только создаст новую опасную зависимость — теперь уже от сжиженного природного газа. В компании назвали это не диверсификацией, а заменой одного поставщика на другого.