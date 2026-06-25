В Красноярском крае дан старт новому сезону «БумБатл»

В Красноярском крае официально стартовал новый сезон всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». К масштабному экологическому мероприятию присоединяются коллективы детских садов, школ, колледжей, вузов, предприятий, а также индивидуальные участники и семьи. Регистрация уже открыта на официальном сайте акции бумбатл.рф. Чтобы влиться во всероссийский проект, необходимо собрать макулатуру, сдать ее в аккредитованный пункт приема вторсырья, акт о сдаче загрузить в личном кабинете на сайте акции. При подведении итогов будут учтены результаты, начиная с марта 2026 года. Торжественное награждение победителей состоится 15 ноября, в международный День вторичной переработки. Участники могут побороться за дополнительные призы в конкурсе креативных постов в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», рассказывая о важности переработки и повторного использования бумаги. Для повышения охвата необходимо использовать хештеги: #бумбатл, #нацпроектэкоблагополучие, #экосистема. Образовательная программа акции будет насыщена интерактивными мероприятиями: активисты движения «Экосистема» проведут для всех желающих мастер-классы и лекции, посвященные технологиям переработки отходов. Результаты прошлого сезона продемонстрировали большой интерес к проекту: в акции приняли участие более 2,5 млн человек со всей страны, собрав почти 400 тысяч тонн бумажного сырья. Акция организована в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».