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В ЗАГСе Железногорска поздравили родителей новорожденных

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В церемонии приняли участие руководитель агентства ЗАГС Красноярского края Андрей Игнаненко и депутат Ирина Кузоро.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В церемонии приняли участие руководитель агентства ЗАГС Красноярского края Андрей Игнаненко и депутат Ирина Кузоро.

«Поздравляю вас с рождением малышей. Дети — наша главная инвестиция в будущее и наша безусловная любовь. Желаю вам стать для своих малышей мудрыми наставниками и верными друзьями. Пусть в ваших семьях всегда живут любовь и взаимная поддержка», — сказала Ирина Кузоро.

Семьям вручили благодарственные письма и игрушечного мишку, как символ Железногорска. Отметим, мероприятие прошло в рамках муниципальной программы «Дети — наше будущее». Проект поддержан администрацией и Советом депутатов. С этого года инициативу Железногорска начали внедрять и в других районах края.