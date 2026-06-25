В ЗАГСе Железногорска поздравили родителей новорожденных

«Поздравляю вас с рождением малышей. Дети — наша главная инвестиция в будущее и наша безусловная любовь. Желаю вам стать для своих малышей мудрыми наставниками и верными друзьями. Пусть в ваших семьях всегда живут любовь и взаимная поддержка», — сказала Ирина Кузоро.