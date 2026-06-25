В ЗАГСе Железногорска поздравили родителей новорожденных

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В церемонии приняли участие руководитель агентства ЗАГС Красноярского края Андрей Игнаненко и депутат Ирина Кузоро.
«Поздравляю вас с рождением малышей. Дети — наша главная инвестиция в будущее и наша безусловная любовь. Желаю вам стать для своих малышей мудрыми наставниками и верными друзьями. Пусть в ваших семьях всегда живут любовь и взаимная поддержка», — сказала Ирина Кузоро.
Семьям вручили благодарственные письма и игрушечного мишку, как символ Железногорска. Отметим, мероприятие прошло в рамках муниципальной программы «Дети — наше будущее». Проект поддержан администрацией и Советом депутатов. С этого года инициативу Железногорска начали внедрять и в других районах края.