В Светлом 22-летняя девушка решила разбогатеть на 3 млн рублей за счёт мамы и бабушки

Предварительно, девушка знала данные банковских карт родственниц и смогла подобрать пароли к их мобильным приложениям. Получив доступ к счетам, жительница области перевела деньги на свою карту. Заметившие пропажу мать и бабушка обратились в полицию. Общий ущерб превысил 3 млн рублей. Сама взломщица призналась, что потратила средства на личные нужды и ремонт квартиры.