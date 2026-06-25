Как в год Олимпиады-80 ловили подростков-убийц

1980 год запомнился всему миру московской Олимпиадой, а жителям закрытого города Горького — чередой жестоких убийств. Самое страшное, что за этой цепочкой смертей стояли, по сути, дети. Подростки нападали на людей по приказу харизматичного ровесника-отморозка по кличке «Гоголь». Мальчик из хорошей семьи не любил читать, но предпочитал убивать. Подробности — в материале nn.aif.ru.
Голый человек под окном.
Как-то в одном из частных домов в посёлке Нагулино на окраине Горького в глухой ночи раздался стук в дверь, а затем, более настойчивый, — уже в окно. Хозяева дома, муж с женой, отодвинули занавеску и были шокированы: под окнами стоял абсолютно голый окровавленный парень. Сердобольные люди впустили молодого человека. Безумно испуганный ночной гость сбивчиво рассказал: он военный, личный водитель генерала. Вечером парень посадил в генеральскую машину попутчиков, но те неожиданно пальнули ему в глаз из дробовика.
Хозяева вызвали милицию и скорую. Парня увезли в больницу, а милиция стала устанавливать обстоятельства преступления. Об этой истории рассказывал фильм «Гоголь и мертвецы» (16+) криминального цикла телепрограмм «Следствие вели… с Леонидом Каневским» на НТВ.
Брошеную генеральскую «Волгу» обнаружили в паре километров от предполагаемого места нападения на водителя. Машина была на ходу, с полным баком бензина. Странно, но на заднем сидении валялись гимнастёрка и брюки пострадавшего шофёра. Кто и зачем его раздел? Следом на полу авто обнаружили женскую помаду. Сыщики пришли к выводу: молодой водитель генерала явно что-то скрывает. И не ошиблись.
Пострадавшего от нападения водителя генеральской «Волги» Сергея Пивоварчука прооперировали. Статный красавец превратился в калеку со стеклянным глазом. На допросах парень подозрительно путался в показаниях. Сыщики пошли ва-банк и рассказали ему, что в «Волге» обнаружили губную помаду. И тогда Пивоварчук признался: в день нападения он подвозил не случайных мужчин, как говорил ранее, а прекрасную попутчицу. Красавица-блондинка голосовала на дороге. Водитель остановился, позвал прокатиться. Девушка сама предложила маршрут — кладбище на окраине города. «Там очень романтично ночью», — объяснила странный выбор красавица.
Во время поездки попутчица представилась: «Тамара, студентка строительного института». В дороге Тамара кокетничала с Сергеем, и вскоре парочка уже страстно стаскивала друг с друга одежду прямо в салоне генеральской «Волги».
«Вдруг в окно машины раздался стук. Пивоварчук опускает стекло, и в лицо ему стреляют, — рассказал в фильме Виктор Ермохин, в 1980 году — старший следователь прокуратуры Горьковской области. — Раненый шофёр выбежал из авто и ринулся в темноту, спасаясь от убийц. Об обстоятельствах нападения Сергей поначалу не рассказывал, поскольку вот-вот собирался жениться».
Сергей Пивоварчук предположил: он стал жертвой банды, приманкой для жертв которой служит красавица-блондинка Тамара. Но следствие смущала эта версия. Дорогую «Волгу» не угнали, из машины ничего не пропало… Надо разрабатывать другую версию.
И вскоре она нашлась.
Девичье тело в кустах.
В кабинет к Николаю Шиткову, в 1980 году — заместителю начальника Автозаводского РОВД по оперативной работе, пришёл смущённый мужчина. «Он признался, сходил от своей жены “налево”. Утехам с любовницей предавался в автомобиле в лесополосе, — вспоминал Николай Шитков. — Потом гражданин вышел из авто по малой нужде и в кустах обнаружил окровавленное женское тело. В милицию сначала идти не хотел — начнутся расспросы… Но потом всё же решился».
Тело женщины, которое сыщики обнаружили в лесополосе около посёлка Нагулино, было сильно обезображено. Вскоре удалось установить: убитая — студентка строительного института Тамара Голубева. Она ушла из общежития с дня рождения подруги и пропала. Получается, неизвестные бандиты выстрелили в глаз Сергею Пивоварчуку, а потом жестоко убили его красавицу-попутчицу?
Жители Нагулина рассказали: в ночь, когда в посёлке искал помощи окровавленный Сергей Пивоварчук, туда заезжал ещё и автомобиль такси. Таксист ехал по той же дороге, где преступники бросили «Волгу». Возможно, он что-то видел.
Таксиста нашли, и он неохотно рассказал: в ту ночь ехал на вызов, и на дорогу выбежала девушка. Она чуть ли не на ходу прыгнула в машину и испуганно закричала: «Быстрее уезжайте!» Таксист собирался дать по газам, но тоже увидел дуло от дробовика в окне. Трое парней выволокли девушку из машины, а водителю велели проваливать. Самое удивительное, что водитель такси сообщил следователям: бандиты по виду были совсем детьми!
Коля из хорошей семьи.
Пока расследовали убийство Голубевой и нападение на Пивоварчука, в закрытом Горьком случилось новое ЧП: на окраине города нашли тело мужчины без верхней одежды. Кто-то сначала жестоко избил его, а потом воткнул бедняге в шею отвёртку.
В кармане убитого оперативники обнаружили командировочное удостоверение на имя Газинура Шейахметова. Установили: инженер из Башкирии прибыл в командировку на Горьковский автозавод.
Свидетели рассказали: молодому специалисты приглянулась красавица Наталья из отдела сбыта. В день убийства Шейахметов ждал девушку у проходной завода, но заметил, что за ним наблюдает пара нетрезвых мужчин. Те напали на инженера прямо у проходной, избили, отняли шапку и скрылись. Потасовку видели многие.
Следователи предположили: работяги потом решили добить инженера и вернулись. Парней задержали, и они признались в убийстве Шейахметова. Однако старший следователь прокуратуры Автозаводского района города Горького Алексей Кирянин после тщательного допроса подозреваемых дело об убийстве в отношении работяг закрыл. Этих двоих осудили за хулиганство. «Отнял жизнь у командированного инженера кто-то другой. Расследование убийства продолжилось», — добавляет Алексей Кирянин.
Вскоре в отдел милиции Автозаводского района города Горького стали поступать жалобы: люди утверждали, что в районе орудует банда подростков-садистов. Свидетели рассказывали сыщикам, как эти парни напали на рейсовый автобус и чуть не убили кондуктора, потом подвешивали за верёвку на дерево 10-летнего мальчика… Горьковчане утверждали: главой пацанской шайки был 15-летний мальчик из обеспеченной семьи Коля Пирогов.
Дома Пирогова сыщики не застали. Мать уверяла: сын сбежал от них. Тут один из оперативников заметил, что в прихожей висит яркий вязаный женский шарф. Похожий, по рассказам подруг, в день убийства был на студентке Тамаре Голубевой. Девушка связала его своими руками. Но мать Пирогова утверждала: «Шарф мой!».
Каялись и плакали.
Сыщики установили скрытое наблюдение за квартирой Пироговых. Им удалось перехватить письмо от Николая. Оказалось, родители спешно отправили сына в Дагестан. Горьковские милиционеры отыскали подростка и вернули в родной город.
На допросах Коля Пирогов сообщил, что в подростковую банду входили 25 человек, и милиция задержала почти всех. Пацаны рассказали, что все боялись «Гоголя», — такое прозвище было у Пирогова. Участники банды избивали жертв, но убивал людей «Гоголь». Именно главарь воткнул отвёртку в шею инженеру Шейахметову и выстрелил из дробовика в лицо студентке Тамаре Голубевой.
Потом следствие установило, что были и другие жертвы. Как-то зимним вечером «Гоголю» не понравился случайный прохожий — дружинник Владимир Кривошеин. Он дал сигнал, и малолетки избили Кривошеина, а затем по приказу Пирогова скинули в Оку. Это было первое убийство банды, а потом пошло-поехало…
Тем не менее, на допросах «Гоголь» убийства отрицал — этой тактике сына научил.
отец-юрист. У других участников банды не было такой защиты. Те подростки писали чистосердечные признания, каялись и плакали. И только главарь был уверен: мама с папой всё уладят.
Но не вышло. Николаю Пирогову и почти всем членам его банды дали по 10 лет лишения свободы. Возраст был смягчающим обстоятельством. В 1991 году уже 26-летний «Гоголь» вышел на свободу. Дальнейшая его судьба неизвестна.