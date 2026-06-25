В Ростове появился ещё один спортивный объект

Как сообщил в своем официальном аккаунте глава города Александр Скрябин, сделан ещё один шаг навстречу любителям здорового образа жизни — обустроена новая спортивная площадка по адресу: бульвар Комарова, 13.
— У жителей близлежащих домов теперь есть комфортное место для занятий баскетболом, волейболом, уличной гимнастикой, — подчеркнул Александр Юрьевич.
К площадке прикреплен тренер-инструктор, который по утвержденному графику будет проводить спортивные занятия, зарядки, игровые турниры для горожан всех возрастов.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.