Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове появился ещё один спортивный объект

Как сообщил в своем официальном аккаунте глава города Александр Скрябин, сделан ещё один шаг навстречу любителям здорового образа жизни — обустроена новая спортивная площадка по адресу: бульвар Комарова, 13.

Как сообщил в своем официальном аккаунте глава города Александр Скрябин, сделан ещё один шаг навстречу любителям здорового образа жизни — обустроена новая спортивная площадка по адресу: бульвар Комарова, 13.

— У жителей близлежащих домов теперь есть комфортное место для занятий баскетболом, волейболом, уличной гимнастикой, — подчеркнул Александр Юрьевич.

К площадке прикреплен тренер-инструктор, который по утвержденному графику будет проводить спортивные занятия, зарядки, игровые турниры для горожан всех возрастов.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.