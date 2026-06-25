Назаровец угрожал ножом полицейским

На следующий день домой к агрессору пришли двое оперуполномоченных ОМВД «Назаровский». «Обвиняемый, держа в руке нож, вышел к сотрудникам и высказал в их адрес угрозу применения насилия в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей», — рассказали в СК.