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Назаровец угрожал ножом полицейским

39-летний житель Назарова угрожал убийством мужчине и применением насилия в отношении сотрудников полиции, сообщили в ГСУ СК Красноярского края.

39-летний житель Назарова угрожал убийством мужчине и применением насилия в отношении сотрудников полиции, сообщили в ГСУ СК Красноярского края.

По версии следствия, 8 июня злоумышленник из личных неприязненных отношений ударил 36-летнего горожанина по лицу и высказал намерение убить его. Испугавшись, потерпевший написал заявление в правоохранительные органы.

На следующий день домой к агрессору пришли двое оперуполномоченных ОМВД «Назаровский». «Обвиняемый, держа в руке нож, вышел к сотрудникам и высказал в их адрес угрозу применения насилия в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей», — рассказали в СК.

Дебошира арестовали и возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 1 ст. 119 и ч. 1 ст. 318 УК РФ. Он признал вину в инкриминируемых преступлениях. В настоящее время расследование продолжается.