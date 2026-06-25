Центр работы с населением на Красной речке в Хабаровске капитально обновят

Историческое здание Центра работы с населением «Единство» в микрорайоне Красная Речка получит новый облик к 2028 году. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», первый этап ремонтных работ на этом объекте уже ведется.
Здание, в котором сегодня располагается Центр работы с населением, когда-то было Домом офицеров Советской Армии. Через два года ему как раз исполнится 90 лет. Однако за такую долгую историю комплексную модернизацию сооружение пройдет впервые, поэтому крупные работы проводятся поэтапно.
Так, специалисты уже обустроили дренажную систему для защиты подвала от подтоплений и полностью заменили кровлю. В этом году им предстоит полностью обновить инженерные сети, на эти цели из городского бюджета выделено около 38 млн рублей.
— Проектом предусмотрено обновление систем отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, кондиционирования, электропроводки и автоматической пожарной сигнализации. Основной объем работ по замене инженерных коммуникаций должен быть завершен до 20 сентября, — отметили в городской администрации.
Кстати, несмотря на масштабные работы, деятельность Центра не приостановилась. Руководство нашло возможности для организации жителей привычным досугом.
— Для нас было важно не прерывать творческий и учебный процесс. Мы заранее согласовали с подрядчиком график ремонта так, чтобы работы велись поэтапно. Перед тем как строители заходят в конкретный класс или зал, мы оперативно освобождаем его и переводим ребят в другие кабинеты — либо в те, где ремонт уже завершен, либо туда, где работы еще не начинались, — объяснила директор Центра работы с населением «Единство» Татьяна Киселева.
Напомним, в этом году после капитального ремонта, который стартовал в 2025 году, открыли Дом культуры в поселке имени Горького. Здание 1940-го года постройки не видело крупного обновления около 50 лет.