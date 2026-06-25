Центр работы с населением на Красной речке в Хабаровске капитально обновят

— Для нас было важно не прерывать творческий и учебный процесс. Мы заранее согласовали с подрядчиком график ремонта так, чтобы работы велись поэтапно. Перед тем как строители заходят в конкретный класс или зал, мы оперативно освобождаем его и переводим ребят в другие кабинеты — либо в те, где ремонт уже завершен, либо туда, где работы еще не начинались, — объяснила директор Центра работы с населением «Единство» Татьяна Киселева.