Коммунальный МУП озадачили очищением стоков перед сбросом в реку Иловля

Напомним, что претензии к работе МУП «ВКХ г. п. Петров Вал» по очистке стоков, которое предприятие сбрасывает в речку Иловля, существуют уже не первый год и до сих пор не решены. В 2023 году природоохранная прокуратура уже судилась с МУПом по этому вопросу. Природоохранные ведомства выдавали предписания предприятию на устранение нарушений. Проблема загрязнения реки Иловля зимой прошлого года поднималась и на Экологическом совете региона.