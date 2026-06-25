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Поезд Москва — Душанбе возобновил движение с остановками в Казахстане

Шесть лет назад из-за ковида маршрут был приостановлен.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 25 июн — Sputnik. Первый после шестилетнего перерыва пассажирский поезд из Москвы отправился в Душанбе, онлайн-данные РЖД изучило РИА Новости.

Из-за пандемии COVID-19 в 2020 году курсирование состава между этими городами было приостановлено. На маршрут поезд вернулся 21 июня 2026 года. С этой даты между городами начал ходить поезд № 423/424 формирования ГУП «Рохи Охани Точикистон».

Время в пути между конечными точками составляет около четырех суток. Маршрут поезда проходит по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России.

В Казахстане состав пройдет через станции Кандыагаш и Актобе.

Также остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены в городах:

Бухара;

Нукус;

Кунграт;

Илецк;

Оренбург;

Самара;

Сызрань.

А также Пенза, Ряжск и другие населенные пункты.

В составе поезда плацкартные и купейные вагоны. Ранее в РЖД сообщали, что продажи билетов на этот поезд открываются за 45 суток до отправления на сайте компании, в веб-приложении и мобильном приложении, а также в кассах.