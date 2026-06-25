Поезд Москва — Душанбе возобновил движение с остановками в Казахстане

АСТАНА, 25 июн — Sputnik. Первый после шестилетнего перерыва пассажирский поезд из Москвы отправился в Душанбе, онлайн-данные РЖД изучило РИА Новости.
Из-за пандемии COVID-19 в 2020 году курсирование состава между этими городами было приостановлено. На маршрут поезд вернулся 21 июня 2026 года. С этой даты между городами начал ходить поезд № 423/424 формирования ГУП «Рохи Охани Точикистон».
Время в пути между конечными точками составляет около четырех суток. Маршрут поезда проходит по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России.
В Казахстане состав пройдет через станции Кандыагаш и Актобе.
Также остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены в городах:
Бухара;
Нукус;
Кунграт;
Илецк;
Оренбург;
Самара;
Сызрань.
А также Пенза, Ряжск и другие населенные пункты.
В составе поезда плацкартные и купейные вагоны. Ранее в РЖД сообщали, что продажи билетов на этот поезд открываются за 45 суток до отправления на сайте компании, в веб-приложении и мобильном приложении, а также в кассах.