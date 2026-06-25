Нынешний год объявлен в Пермском крае Годом промышленности

Прикамье — регион добычи полезных ископаемых, производства космических и авиационных двигателей, высококачественных навигационных приборов и самых современных разработок для нефтегазовой отрасли. О новых проектах, модернизации мощностей, международном сотрудничестве и экспорте в Год пермской промышленности «РГ» рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
— Пермский край — высокотехнологичный регион, где применяются самые передовые технические решения и реализуется большой объем проектов в разных отраслях, — подчеркивает глава Прикамья. — Наша ключевая задача — находить возможности, чтобы все инициативы промышленников были воплощены.
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: По оценке Минпромторга Российской Федерации, в Пермском крае сейчас реализуются одни из крупнейших в стране проекты в химической отрасли. Какие именно?
ДМИТРИЙ МАХОНИН: Это проекты наших калийщиков. ЕвроХим-Усольский калийный комбинат построил в Березниках новый горно-обогатительный комплекс. Уралкалий создает в Березниках и Соликамске комплексы по добыче руды и производству удобрений. Верхнекамская калийная компания строит в Березниках Талицкий горно-обогатительный комплекс производственной мощностью два миллиона тонн хлористого калия в год. Этот проект направлен на обеспечение продовольственной безопасности не только России, но и других государств.
При этом мы не делаем ставку только на добычу ископаемых, которая много десятилетий определяла экономику региона. В 2020 году принято принципиальное решение — стимулировать развитие обрабатывающих производств и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого системно расширялись меры поддержки. В результате изменили структуру валового регионального продукта: за пять лет объем отгруженных товаров собственного производства вырос на 30 процентов, а в машиностроении рост составил 58,6 процента. ВРП за шесть лет увеличился более чем в два раза.
РГ: Пермский край активно участвует в российских и международных форумах. Какой эффект дает эта работа?
Роботизированный диагностический комплекс А2072 Introscan ГК «ЭНТЭ» не имеет аналогов в мире, применяется в нефтегазовой отрасли по всей России. Фото: Пресс-служба губернатора и Правительства Пермского края.
ДМ: Главный результат заключается в продвижении продукции пермских компаний на новые рынки. Кроме того, на форумах и в рамках бизнес-миссий налаживаем связи для расширения промышленной кооперации. С помощью этого механизма обеспечиваем наших производителей стабильными заказами. Сейчас предприятия региона поставляют разработки, товары и услуги 53 крупным отечественным и зарубежным холдингам. За год число прикамских компаний, вовлеченных в промкооперацию, увеличилось почти на 30 единиц — до 608.
РГ: Какая продукция прикамских предприятий сегодня наиболее востребована на отечественных и зарубежных рынках?
ДМ: Полезные ископаемые, углеводороды, лес, продукция машиностроения. Помимо этого, большой спрос на пермские разработки, которые обеспечивают технологический суверенитет и успешно конкурируют с зарубежными аналогами, а порой и превосходят их.
Например, у нас работает первый в стране завод полного цикла по созданию и производству инфраструктуры для электромобилей. Быстрые зарядные станции Корпорации ПСС работают во многих регионах России, а также в Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстане. При нашей поддержке компания вышла на рынок Индии, сейчас готовится к пусконаладочным работам в Египте и в одной из стран Персидского залива.
«ГалилеоСкай» разрабатывает и производит оборудование GPS/ГЛОНАСС для транспорта и спецтехники. Более миллиона терминалов спутникового мониторинга пермской компании используются в 100 странах.
Наше опытно-конструкторское предприятие «Элка-Кабель» — один из лидеров в стране по изготовлению кабелей для нефтегазовой отрасли, промышленного и гражданского строительства. В конце прошлого года оно модернизировало производство с целью расширения линейки выпускаемой продукции и увеличения в два раза оборота.
В цехе сборки промышленных газотурбинных двигателей АО «ОДК-Пермские моторы». Фото: Пресс-служба губернатора и Правительства Пермского края.
Группа компаний «ЭНТЭ» из города Чайковского является единственным в стране разработчиком и производителем роботизированных комплексов диагностики для газовой отрасли. Ее аппараты могут автономно обследовать до 60 километров внутренних поверхностей трубопроводов. Сейчас ЭНТЭ создает собственный высокотехнологичный индустриальный комплекс для наращивания объемов производства.
РГ: Какими мерами активно пользуются предприятия, чтобы развивать производства?
ДМ: В Пермском крае действуют все возможные институты и механизмы государственной поддержки промышленности. Эффективно работают специальные инвестиционные контракты, льготные займы ФРП, инструмент приоритетных инвестиционных проектов. Сегодня в России каждый восьмой заем Фонда развития промышленности наряду с региональными фондами выдается предприятиям Прикамья. Федеральным ФРП и РФРП уже профинансировано более 120 проектов на 30 миллиардов рублей.
По итогам 2025 года Пермский край вошел в топ-3 регионов страны по объемам федеральных средств, привлеченных в рамках национальных проектов технологического лидерства. Такой результат только у нас, Москвы и Санкт-Петербурга. Это в том числе позволило Прикамью занять восьмое место в рейтинге регионов по объему налоговых платежей в промышленности.
С помощью регионального механизма «Приоритетный инвестиционный проект» АО «Протон-ПМ» модернизировало мощности. На предприятии созданы условия для высокотехнологичного производства двигателей РД-191 для ракет-носителей семейства «Ангара» и других перспективных изделий. Введены в эксплуатацию современные испытательные стенды, освоены передовые технологические процессы. Одновременно для сотрудников и их семей строятся четыре многоквартирных дома комфорт-класса, возведена новая школа и отремонтирована поликлиника в рамках развития кластера «Новый Звездный». Наша эффективная комплексная работа в рамках соглашения с Роскосмосом позволила госкорпорации принять решение о переносе производства ракетных двигателей из Подмосковья в Новые Ляды.
На ООО «Инкаб» запущено новое производство компонентов подводных волоконно-оптических кабелей для освоения Арктики. Фото: ООО «ИНКАБ».
Помогаем индустриальным партнерам решать кадровые задачи. Для ранней профориентации расширяем число профильных классов, которые работают в каждой второй школе Прикамья. Входим в десятку лидеров в России по реализации федерального проекта «Профессионалитет». Сегодня в нем участвуют все колледжи и техникумы региона как базовые или сетевые учебные заведения и более 50 предприятий. В 2027 году создадим еще четыре производственно-образовательных кластера.
Открыли краевые инженерные школы по направлениям «Нефтегазовый инжиниринг» и «Фотоника, новые материалы и приборостроение», которые повышают квалификации инженеров и специалистов.
В этом году создали Центр поддержки работающей молодежи — ресурсную площадку для работодателей, кадровых служб и самих ребят. Задача центра — помочь промышленникам создать на производствах среду, в которой молодежь будет оставаться работать на многие годы. Это один из главных вызовов для предприятий страны в кадровом вопросе. От того, насколько эффективно мы решим эту задачу, зависит развитие всего региона.