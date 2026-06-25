Нынешний год объявлен в Пермском крае Годом промышленности

При этом мы не делаем ставку только на добычу ископаемых, которая много десятилетий определяла экономику региона. В 2020 году принято принципиальное решение — стимулировать развитие обрабатывающих производств и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого системно расширялись меры поддержки. В результате изменили структуру валового регионального продукта: за пять лет объем отгруженных товаров собственного производства вырос на 30 процентов, а в машиностроении рост составил 58,6 процента. ВРП за шесть лет увеличился более чем в два раза.