Буксир «Капитан Ушаков» подняли со дна Невы в Петербурге спустя год

— Главная задача сейчас — выровнять крен и подтянуть судно к берегу. Если все пойдет без осложнений, буксир «Капитан Ушаков» будет полностью поднят и поставлен на ровный киль до конца текущей недели, — рассказал телеканал «Санкт-Петербург».