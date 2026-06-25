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Буксир «Капитан Ушаков» подняли со дна Невы в Петербурге спустя год

Ранее на участке Невы запретили движение из-за подъема затонувшего буксира.

Источник: https://max.ru/brosur

На Балтийском заводе началась операция по подъему многофункционального буксира арктического класса «Капитан Ушаков». Судно опрокинулось у завода в августе 2025 года. Для выполнения работ задействованы два мощных плавкрана и буксир-толкач.

Уже видна рубка судна, ранее скрытая водой. Операция проходит по плану. Однако из-за работ временно остановлено движение судов на участке Большой Невы от впадения реки Екатерингофки до устья Мойки. Запрет будет действовать до 25 июня включительно.

— Главная задача сейчас — выровнять крен и подтянуть судно к берегу. Если все пойдет без осложнений, буксир «Капитан Ушаков» будет полностью поднят и поставлен на ровный киль до конца текущей недели, — рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, ранее на участке Невы запретили движение из-за подъема затонувшего буксира «Капитан Ушаков».