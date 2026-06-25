Власти Иркутской области направили в Москву заявку на топливо на три месяца

В Иркутской области продолжает работу штаб по топливообеспечению. Правительство региона направило в Минэнерго РФ официальную заявку на поставки бензина и дизельного топлива на три месяца — июль, август и сентябрь. В документе учтены потребности всех независимых операторов и описан текущий анализ ситуации.