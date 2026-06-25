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Власти Иркутской области направили в Москву заявку на топливо на три месяца

Правительство региона подало заявку на бензин и дизель на июль, август и сентябрь для всех операторов.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области продолжает работу штаб по топливообеспечению. Правительство региона направило в Минэнерго РФ официальную заявку на поставки бензина и дизельного топлива на три месяца — июль, август и сентябрь. В документе учтены потребности всех независимых операторов и описан текущий анализ ситуации.

Также в Москву ушло официальное обращение с подробным описанием ситуации в регионе. Власти наладили взаимодействие с участниками рынка, все ключевые проблемы оперативно передаются в центр.

Кроме того, решены вопросы с авиатопливом — аэропорт Иркутска полностью обеспечен керосином на лето. Ведётся работа по малым аэропортам, чтобы не сорвать социально значимые рейсы.

— Отнеситесь с пониманием к ограничениям на заправках и планируйте дальние поездки заранее. Приоритет — топливо для пожарных, скорых, коммунальных служб и общественного транспорта, — обратился к жителям Иркутской области зампред правительства Александр Анчугин.