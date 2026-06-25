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Лето в учреждениях культуры: сезонные работы по благоустройству

Парки культуры и отдыха, Ростовский зоопарк — любимые места ростовчан для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе. В летний сезон учреждениями проводятся плановые работы по благоустройству, чтобы обеспечить комфорт и безопасность посетителям, сохранить эстетический вид зеленых зон.

Парки культуры и отдыха, Ростовский зоопарк — любимые места ростовчан для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе. В летний сезон учреждениями проводятся плановые работы по благоустройству, чтобы обеспечить комфорт и безопасность посетителям, сохранить эстетический вид зеленых зон.

Особое внимание уделяется борьбе с сорной растительностью. Проводятся мероприятия по уничтожению амброзии, как одного из сильных аллергенов, представляющей опасность для здоровья посетителей. Работы включают, как механическую обработку, так и применение разрешённых гербицидов в строгом соответствии с санитарными нормами. Ежедневно осуществляется покос газонов и дорожек, территорий рядом с детскими и спортивными площадками, аттракционами. Сезонный цикл работ по ликвидации сорняков продлится до 1 октября.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.