В Хабаровске перед судом предстанут двое за перевозку осетровой икры

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела о незаконной транспортировке икры осетровых рыб — особо ценных биоресурсов, охраняемых государством и международными соглашениями. Обвинение предъявлено 48 летнему мужчине и 44 летней женщине, действовавшим в составе группы по предварительному сговору (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ), сообщает официальный канал «Прокуратура Хабаровского края “. Подробнее — в материале “Комсомольской правды” — Хабаровск.
Как установило следствие, женщина взяла на себя обязательства по перевозке груза до Москвы за вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. После того как заказчик раскрыл содержимое мешков (осетровая икра), она привлекла к операции знакомого, проживающего в Ставропольском крае. В ходе реализации плана водитель грузовика был задержан, а 102,5 кг запрещённой продукции — изъято.
Оперативное пресечение незаконной перевозки выполнено силами ПУ ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, расследование — Северным МСО СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. Материалы дела переданы в Краснофлотский районный суд города Хабаровска.
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