В Хабаровске перед судом предстанут двое за перевозку осетровой икры

Как установило следствие, женщина взяла на себя обязательства по перевозке груза до Москвы за вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. После того как заказчик раскрыл содержимое мешков (осетровая икра), она привлекла к операции знакомого, проживающего в Ставропольском крае. В ходе реализации плана водитель грузовика был задержан, а 102,5 кг запрещённой продукции — изъято.