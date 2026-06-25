18-летний казахстанец остался без авто после публикации видео в соцсетях

Как сообщается в Telegram-канале «Новости МВД РК», основанием для проверки стало видео, опубликованное самим нарушителем в социальных сетях. На кадрах видно, как водитель легкового автомобиля пересекает двойную сплошную линию, выезжает на встречную полосу, проезжает на запрещающий сигнал светофора, а также незаконно использует проблесковые маячки красно-синего цвета.