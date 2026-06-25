18-летний казахстанец остался без авто после публикации видео в соцсетях

Как сообщается в Telegram-канале «Новости МВД РК», основанием для проверки стало видео, опубликованное самим нарушителем в социальных сетях. На кадрах видно, как водитель легкового автомобиля пересекает двойную сплошную линию, выезжает на встречную полосу, проезжает на запрещающий сигнал светофора, а также незаконно использует проблесковые маячки красно-синего цвета.
Сотрудники батальона патрульной полиции оперативно установили личность нарушителя. Им оказался 18-летний житель Усть-Каменогорска. В отношении молодого человека составлены административные материалы по нескольким статьям, которые направлены в суд.
До принятия окончательного решения его автомобиль помещен на специализированную стоянку. Теперь дальнейшую судьбу любителя опасной езды решит суд. Одной из возможных мер ответственности является лишение права управления транспортными средствами.