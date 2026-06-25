Мэр Иркутска утвердил проект планировки территории станции Батарейная

Документ устанавливает технико-экономические показатели объектов, подлежащих строительству, в том числе инженерные сети, дороги.
Проект представил начальник департамента архитектуры и градостроительства Дмитрий Олейник. В документе определены зоны размещения для строительства объектов местного значения, предусмотренных Генеральным планом города, в том числе нового пожарного депо, сооружения для защиты от затопления и подтопления, насосной станции и сетей ливневой канализации.
Также предусмотрено размещение спортивных объектов: Центра технических видов спорта площадью 30 га и физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом рядом со школой № 36. ФОК планируют возвести до 2030 года. Работы проведут за счет городского бюджета, сообщает пресс-служба мэрии.
«Проект планировки территории позволяет нам предусмотреть места, где в будущем могут появиться объекты, необходимые определенному району города. Следующим этапом станет межевание данных участков. В свою очередь мы приложим все возможные усилия для реализации проектов территориального планирования», — отметил Руслан Болотов.