Мэр Иркутска утвердил проект планировки территории станции Батарейная

Проект представил начальник департамента архитектуры и градостроительства Дмитрий Олейник. В документе определены зоны размещения для строительства объектов местного значения, предусмотренных Генеральным планом города, в том числе нового пожарного депо, сооружения для защиты от затопления и подтопления, насосной станции и сетей ливневой канализации.