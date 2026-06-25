Вице-премьер Петкевич вспомнила анекдот про «не смогла» из-за ситуации в спорте

Также Петкевич пояснила, что деньги будут перераспределяться на те виды спорта, которые могут показать результат. При этом она заметила: пока не готова сказать, кого это коснется, но подчеркнула, что вопрос будет обсуждаться. Кроме того, вице-премьер рассказала и о том, что будут пересмотрены и вопросы предоставления государственной поддержки и продления стипендий с учетом того, насколько получатели выполняют взятые на себя обязательства. А в связи с этим вспомнила и популярный анекдот: