Вице-премьер Петкевич вспомнила анекдот про «не смогла» из-за ситуации в спорте

Заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич вспомнила анекдот про «не смогла» во время совещания в Национальном олимпийском комитете.
Так, вице-премьер обратила внимание на то, что в Беларуси настроены пересмотреть подходы к работе национальных сборных. Причиной она назвала тот факт, что в республике по некоторому количеству команд сложилась ситуация, когда устойчиво не демонстрируются результаты. При этом она заметила, что единственным показателем может быть наличие смены, от чего будет зависеть и финансирование.
— Есть смена или нет смены. Если нет результатов и вообще нет никакой надежды, что когда-то они будут, и нет смены, которая придет, значит, этот вид спорта будем максимум финансировать на уровне ДЮСШ, — предупредила вице-премьер.
Также Петкевич пояснила, что деньги будут перераспределяться на те виды спорта, которые могут показать результат. При этом она заметила: пока не готова сказать, кого это коснется, но подчеркнула, что вопрос будет обсуждаться. Кроме того, вице-премьер рассказала и о том, что будут пересмотрены и вопросы предоставления государственной поддержки и продления стипендий с учетом того, насколько получатели выполняют взятые на себя обязательства. А в связи с этим вспомнила и популярный анекдот:
— Потому что берутся обязательства большие, что-то обещается, но потом как в анекдоте: извините, не смогла. А резюмируя, Петкевич указала, что следует еще на старте быть честными с собой, брать обязательства, которые реально выполнимы, и нести за них ответственность.
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