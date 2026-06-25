Что посмотреть в Прикамье туристу, который хочет познакомиться с Россией

Яркий символ региона и часть его культурного кода — Пермская художественная галерея, которая переехала в новое здание, построенное по проекту архитектурного бюро Сергея Чобана. Здание уже само по себе произведение искусства: лаконичное, современное, но бережно и органично вписанное в исторический контекст промышленного города. Масштаб впечатляет: площади увеличились в семь раз, а число постоянных выставок — с четырех до 14! Залы продуманы до мелочей: много воздуха, естественного света и той самой тишины, в которой «слышно» каждый экспонат.