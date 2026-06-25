Что посмотреть в Прикамье туристу, который хочет познакомиться с Россией

Жители края успешно соединяют историю промышленности, богатства природы, культурные события и умение удивлять. Благодаря этому туристический поток в регионе ежегодно растет.
От истории до космоса.
В крае есть маршруты на любой вкус и запрос. Многих привлекают старейший город региона Чердынь, Кын-завод, чайная столица Российской империи город Кунгур, вотчины промышленников Строгановых.
Настоящей Меккой для любителей музыки стал известный всему миру Дягилевский фестиваль. Гости со всей страны едут и на другие уникальные событийные мероприятия: фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка», «Город встреч», кинофестивали «Флаэртиана», «Лампа» и «Медвежонок», ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой».
Активное развитие промышленного туризма открыло для гостей более 100 предприятий региона. Проводятся экскурсии на производства самых разных отраслей, от двигателей для гражданской авиации, космоса и создания роботов до гончарного завода, сохраняющего традиции аутентичной керамики.
И это далеко не все: Пермский край постоянно создает новые возможности для впечатлений.
Дом для богов.
Яркий символ региона и часть его культурного кода — Пермская художественная галерея, которая переехала в новое здание, построенное по проекту архитектурного бюро Сергея Чобана. Здание уже само по себе произведение искусства: лаконичное, современное, но бережно и органично вписанное в исторический контекст промышленного города. Масштаб впечатляет: площади увеличились в семь раз, а число постоянных выставок — с четырех до 14! Залы продуманы до мелочей: много воздуха, естественного света и той самой тишины, в которой «слышно» каждый экспонат.
Самое известное в России собрание храмовой скульптуры получило достойное место, напоминающее пространство под куполом православного собора. В нем пермские боги особенно выразительны, а сочетание мощи образов и деликатной подачи передают глубокое уважение к традиции.
Пермский иконостас Рериха. Фото: Пермская государственная художественная галерея.
Новое здание подарило редкую возможность — увидеть то, что долгие десятилетия оставалось в тени. В том числе впервые представлен пермский иконостас Рериха, мумии и саркофаги — памятники Древнего Египта. Среди других шедевров коллекции — удивительные сокровища строгановской иконописи и редчайшее лицевое золотное шитьё.
Для юных гостей создан детский образовательный центр, задача которого — с раннего возраста формировать у посетителей эстетическое восприятие и культуру посещения музеев.
Новая Пермская художественная галерея стала настоящим культурным прорывом и сегодня является одним из лучших музеев страны, который по посещаемости уже обогнал Третьяковскую галерею. Если вы любите искусство, сейчас самое время посетить Пермь!
Культурный кластер.
Три года назад прикамцы открыли форум-выставку «Мы защищаем свой родной дом!», где с гордостью рассказали о вкладе региона в Победу в Великой Отечественной войне и специальной военной операции.
Эта выставка, как и новая галерея, находится на территории бывшего завода Шпагина. Здесь создается большой культурный хаб, куда можно прийти всей семьей и провести целый день с пользой и за интересными занятиями.
На Шпагина уже начал работать новый Детский музейный центр Пермского краеведческого музея. В концепции проекта соединены выставки, знакомство с наукой, мастер-классы и другие интерактивные форматы. Первая экспозиция «Все под землей, или Тайны четвертого царства» (6+) посвящена геологии, археологии, палеонтологии, зоологии и ботанике.
Новое здание Пермской художественной галереи лаконичное, современное и вместе с тем органично вписано в исторический контекст промышленного города. Фото: пресс-служба губернатора и Правительства Пермского края.
На финальном этапе — создание музея «Пермский период», названного в честь геологического периода, открытого Родериком Мурчисоном в Пермской губернии. Проект посвящен тому, как регион стал частью глобального мира в научном, промышленном и социокультурном смысле. Здесь в том числе впервые будет представлен знаменитый трогонтериевый слон.
Кроме того, идет проектирование Дома музыки, который также разместится в кластере. Планируется, что он станет резиденцией Международного Дягилевского фестиваля и площадкой для других проектов.
Ожившие реки.
Пермский край известен активным туризмом. Летом это пешие походы, сплавы, отдых на катамаранах, яхтах, сапах и прогулки на каяках. Благодаря разнообразию рек — а их в регионе 29 тысяч — есть маршруты для путешественников разного уровня подготовки.
Акватория Камы, одной из крупнейших рек России, впечатляет удивительными ландшафтами, от скал и таежных лесов на севере до широких цветущих степей на юге. Красота природы, благоустроенные набережные и архитектура исторических мест по всему краю представляют большой потенциал для туристической отрасли и развития круизного отдыха.
За пять лет в регионе создана причальная инфраструктура почти во всех населенных пунктах, важных для туристических маршрутов, а также обновляется и строится региональный флот. В регионе работают семь краевых и 13 федеральных круизных операторов, и бизнес постоянно формирует новые предложения для речных путешествий. Туристические компании встраивают водные прогулки в мультимодальные маршруты и в каждую навигацию реализуют новые идеи. Это и короткие тематические прогулки, и многодневные круизы.
В Прикамье работают семь региональных и 13 федеральных круизных операторов, которые предлагают как короткие тематические речные прогулки на небольших судах, так и многодневные туры на теплоходах. Фото: Пресс-служба губернатора и Правительства Пермского края.
Среди популярных отметим маршрут «7 портов Пермского края» пермского оператора «VolgaWolga». Во время тура можно познакомиться с историческими городами верхней Камы, старинными храмами, музеями и живописными природными ландшафтами. Путешествуя с этой же компанией по маршруту «Пермь — Пожва», вы побываете в Кудымкаре, где погрузитесь в традиции и культуру коми-пермяков, коренных жителей региона.
У федерального оператора «ВодоходЪ» есть проект «Музыка на воде» (18+). Во время прогулок на комфортабельном судне «Экоход-2» выступают струнный квартет, арфовые дуэты и брасс-ансамбль с программой музыки Генделя, поют солисты Пермского театра оперы и балета. На теплоходе «Ягошиха» предусмотрены два концертных формата. «Нежная музыка» (6+) — это камерные фортепианные вечера с классическими произведениями, а в рамках программы «Джаз на воде» (12+) звучат авторские композиции и аранжировки мелодий из голливудских фильмов.
Запущены рейсы-аудиопроменады «Мир искусства Сергея Дягилева» (6+): гостей знакомят с биографией великого создателя «Русских сезонов» в Париже, детство которого прошло в Перми.
В Хохловке речные прогулки включены в маршруты экскурсий по архитектурно-этнографическому музею деревянного зодчества. В предложениях — программы «От причала до причала» (0+) и «Музейная бухта» (0+).
За три года число круизных туристов в Прикамье увеличилось в полтора раза. В регионе заметно выросла комфортность инфраструктуры для туризма. На разных территориях строятся гостиницы, есть удобная навигация для гостей, работают туристические центры. Рестораны и кафе удивляют уникальными блюдами национальной кухни. Все это — отличный повод приехать в Пермский край!