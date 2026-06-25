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На Рязанской в Красноярске завершается ремонт дороги

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Общественные контролеры проверили ход ремонта улицы Рязанской. Работы ведутся на участке от улицы Глинки до границы города протяженностью почти 5 километров.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Общественные контролеры проверили ход ремонта улицы Рязанской. Работы ведутся на участке от улицы Глинки до границы города протяженностью почти 5 километров.

Сейчас подрядчик укладывает верхний слой асфальта. Завершить асфальтирование планируют в ближайшие дни. После этого дорожники займутся остановочными карманами.

В рамках ремонта обновили четыре остановки. Их перенесли в соответствии с действующими требованиями, оборудовали новые заездные карманы и изменили расположение пешеходных переходов.

По просьбе местных жителей в проект дополнительно включили обустройство тротуара, который соединит частный сектор с остановкой «Станция Базаиха». Также под ним уложили водопропускную трубу, чтобы участок не подтапливало во время дождей и таяния снега, сообщает мэрия.

Как отметили общественники, при ремонте дорожники используют современные технологии. Для защиты стыков нового и старого покрытия применяется специальная битумная лента, которая помогает предотвратить попадание воды в микротрещины и продлевает срок службы дороги.

Напомним, ремонт улицы Рязанской стартовал в мае в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Участок включили в план работ из-за высокой транспортной нагрузки и плохого состояния дорожного покрытия.