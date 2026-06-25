На Рязанской в Красноярске завершается ремонт дороги

По просьбе местных жителей в проект дополнительно включили обустройство тротуара, который соединит частный сектор с остановкой «Станция Базаиха». Также под ним уложили водопропускную трубу, чтобы участок не подтапливало во время дождей и таяния снега, сообщает мэрия.