Биограф Льва Гумилева раскроет в Казани тайны автора «12 стульев»

Лекция «Неизвестный Евгений Петров: следователь милиции, автор бестселлеров об Остапе Бендере, восходящая звезда советской номенклатуры» состоится в рамках проекта «Литературная резиденция» 5 июля.
Писатель, литературный критик, историк, литературовед из Екатеринбурга Сергей Беляков — автор книг «Гумилев сын Гумилева», «Парижские мальчики в сталинской Москве». Его книга «2 брата: Валентин Катаев и Евгений Петров на корабле советской истории» вошла в короткий список Большая книга −2026.
На лекции в Казани писатель расскажет, кем же был на самом деле был Евгений Петров — загадочный человек, жизнь которого окружена мифами. В 20 лет он стал лучшим сотрудником одесского розыска, создателем агентурной сети. В 25 лет написал супербестселлер. В 33 года вместе с Ильфом по заданию Сталина и Мехлиса отправился в Америку. В 1940 году Евгений Петров руководил крупнейшим советским журналом. Его гибель окружена тайной.
В завершение лекции казанцы смогут задать вопросы Сергею Белякову, сфотографироваться с ним и взять автограф. Вход по предварительной регистрации (nbrt.timepad.ru/event/4039061/) Начало лекции 5 июля в 14.00.