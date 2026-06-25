Биограф Льва Гумилева раскроет в Казани тайны автора «12 стульев»

На лекции в Казани писатель расскажет, кем же был на самом деле был Евгений Петров — загадочный человек, жизнь которого окружена мифами. В 20 лет он стал лучшим сотрудником одесского розыска, создателем агентурной сети. В 25 лет написал супербестселлер. В 33 года вместе с Ильфом по заданию Сталина и Мехлиса отправился в Америку. В 1940 году Евгений Петров руководил крупнейшим советским журналом. Его гибель окружена тайной.