Синоптик Леус рассказал, какой погоды ожидать в Москве 25 июня

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 25 июня в Москве ожидаются кратковременные дожди.
Температура воздуха днем, как ожидается, поднимется до 20 выше нуля. Погода будет облачной с прояснениями.
Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст., почти не изменившись по сравнению с предыдущим днем и оставшись ниже нормы.
Как ожидается, пятница будет чуть теплее четверга.
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