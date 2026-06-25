Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик Леус рассказал, какой погоды ожидать в Москве 25 июня

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 25 июня в Москве ожидаются кратковременные дожди.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 25 июня в Москве ожидаются кратковременные дожди.

Температура воздуха днем, как ожидается, поднимется до 20 выше нуля. Погода будет облачной с прояснениями.

Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст., почти не изменившись по сравнению с предыдущим днем и оставшись ниже нормы.

Как ожидается, пятница будет чуть теплее четверга.

Читайте материал «Жителей двух субъектов РФ предупредили об опасных погодных явлениях 25 июня».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.