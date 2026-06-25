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Певец Прохор Шаляпин признался, что не хочет жить с будущими детьми

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что не хочет жить с будущими детьми. Он отметил, что много работает, но при этом хочет, чтобы его дети были «долюбленными».

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что не хочет жить с будущими детьми. Он отметил, что много работает, но при этом хочет, чтобы его дети были «долюбленными».

— Я много работаю, с приветом уже, но моя задача — какая? Чтобы ребенок, который родится у меня, был долюбленный. Ребенку не так важно, вместе вы живете с его мамой или не вместе, на одной кровати спите или не на одной. Неважно! Потому что дети эгоисты! — добавил Шаляпин.

Артист отметил, что предоставит матери своего ребенка и наследнику недвижимость, но сам будет жить отдельно.

— Мать будет говорить, что папа работает. А на самом деле я буду спать в другой квартире, отсыпаться после шоу, — сказал певец в программе «В гостях у Ханги».

Ранее Прохор Шаляпин рассказал, что потратил 11 миллионов рублей на ремонт своей квартиры в Даниловском районе Москвы. Изначально артист планировал жить там, однако в итоге передал недвижимость матери, а для себя приобрел более просторное жилье.

Шаляпин также признался, что написал завещание и уже определился с тем, кому достанется наследство после его смерти. По словам артиста, он привык учитывать все обстоятельства жизни, которые могут произойти с каждым.