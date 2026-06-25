Певец Прохор Шаляпин признался, что не хочет жить с будущими детьми

— Я много работаю, с приветом уже, но моя задача — какая? Чтобы ребенок, который родится у меня, был долюбленный. Ребенку не так важно, вместе вы живете с его мамой или не вместе, на одной кровати спите или не на одной. Неважно! Потому что дети эгоисты! — добавил Шаляпин.