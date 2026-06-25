Более 1700 жителей Красноярского края пострадали от укусов клещей

Активность кровососов в Красноярском крае не снижается. Только за последнюю неделю с жалобами на укусы к медикам обратились 1703 жителя, среди которых 229 детей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
С начала сезона общее число пострадавших достигло 12 357 человек.
Отмечается, что в 99 случаях нападения клещей привели к серьёзным заболеваниям: у 49 диагностирован клещевой энцефалит, у 43 — боррелиоз, ещё у 6 — сибирский тиф, у одного — анаплазмоз.
Специалисты предупреждают: плотность клещей на контрольных маршрутах остаётся высокой — до 10 особей на километр. Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности при выходе на природу.
Ранее мы сообщали, осматривают ли детей в лагерях на предмет присасывания клещей.