Сосна из Красноярского края борется за звание главного дерева России

«Шушенская сосна» борется за звание главного дерева страны. Голосование проходит с 1 мая по 1 августа на сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы».
Сосна — 157-летнее дерево, растущее в национальном парке «Шушенский бор» на пути к ленинскому шалашу на берегу озера Перово. Дерево стало живым свидетелем исторических событий — именно здесь, в шушенской ссылке, с 1897 по 1900 год находился Владимир Ленин, а позже эти места получили статус мемориальной зоны. На данный момент у «Шушенской сосны» всего 5 голосов.
В конкурсе участвует 78 регион. Из соседней Хакасии на голосование выдвинут «Священный кедр» возрастом 759 лет, за него отдали 72 голоса. Из Тувы участвует лиственница «Долгожитель Чадана», она набрала 17 голосов.
Абсолютный лидер голосования — «Новооскольный великан» из Белгородской области, черешчатый дуб, за который отдали 6113 голосов. В десятку входит «Волшебный кедр» из Свердловской области, сообщает ИА «Уральский меридиан».
В аутсайдерах — деревья из Северной Осетии (3 голоса), Астраханской области (4), Чеченской республики и Пензенской области (по 5).
Конкурс проводится с 2017 года, чтобы привлечь внимание к сохранению старовозрастных деревьев как части природного и культурного наследия России. Победителю вручают диплом и сертификат на обследование дерева и проведение оздоровительных процедур специалистами Центра древесных экспертиз «Здоровый лес».
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