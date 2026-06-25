Сосна из Красноярского края борется за звание главного дерева России

Сосна — 157-летнее дерево, растущее в национальном парке «Шушенский бор» на пути к ленинскому шалашу на берегу озера Перово. Дерево стало живым свидетелем исторических событий — именно здесь, в шушенской ссылке, с 1897 по 1900 год находился Владимир Ленин, а позже эти места получили статус мемориальной зоны. На данный момент у «Шушенской сосны» всего 5 голосов.