Создан носитель активного ила из отходов нефти и пластика для очистки стоков

«Важно, что созданный образец позволяет снизить содержание соединений азота: содержание аммония в очищенной воде снижается на 94%, а нитрит-ионов — на 79%. Кроме того, использование углеродно-синтетического носителя в два раза улучшает органолептические показатели: прозрачность очищенной воды возрастает с 15 до 30 см, а запах снижается с отчетливого до слабого. Эти параметры также помогают определить эффективность очистки», — дополнила доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Лариса Рудакова.