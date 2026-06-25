Жара, купание и еда: Главные опасности конца июня, о которых чаще всего забывают на отдыхе

Кажется, что ничего страшного не случится: «посижу ещё полчасика на солнце», «покупаюсь, тут все плавают», «салат нормальный, он всего пару часов на столе». Но именно такие мелочи чаще всего и становятся причиной перегрева, ожогов, травм на воде и пищевых отравлений. Особенно внимательными стоит быть родителям, пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями и тем, кто плохо переносит жару. Для них летний день может быть не просто утомительным, а действительно опасным.