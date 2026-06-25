Компенсация за травму на вокзале выплатят пенсионерке из Хабаровска

Пенсионерка, получившая травмы на вокзале станции Хабаровск 1, добилась компенсации морального вреда при содействии Хабаровского транспортного прокурора. Инцидент произошёл в августе прошлого года: женщина двигалась на эскалаторе в подземном переходе вокзального комплекса, когда из-за падения пассажиров впереди образовалась давка. Движение эскалатора не было оперативно остановлено, что привело к травмированию пассажирки — она получила ушиб головы и ссадины, сообщает официальный канал «Дальневосточная транспортная прокуратура». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.