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Компенсация за травму на вокзале выплатят пенсионерке из Хабаровска

Пенсионерка, получившая травмы на вокзале станции Хабаровск 1, добилась компенсации морального вреда.

Источник: Комсомольская правда

Пенсионерка, получившая травмы на вокзале станции Хабаровск 1, добилась компенсации морального вреда при содействии Хабаровского транспортного прокурора. Инцидент произошёл в августе прошлого года: женщина двигалась на эскалаторе в подземном переходе вокзального комплекса, когда из-за падения пассажиров впереди образовалась давка. Движение эскалатора не было оперативно остановлено, что привело к травмированию пассажирки — она получила ушиб головы и ссадины, сообщает официальный канал «Дальневосточная транспортная прокуратура». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

После отказа в добровольной выплате компенсации прокурор обратился в суд с иском к компании. В процессе рассмотрения дела стороны заключили мировое соглашение, согласно которому компания обязуется перечислить пенсионерке 150 тысяч рублей.

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