Бывший защитник московского «Динамо» и «Крыльев Советов» Роман Евгеньев перешел в ФК «Пари НН»

В чемпионате России по футболу Евгеньев провёл свыше 180 матчей в составе московского «Динамо» и «Крыльев Советов». В сезоне-2025/26 он выступал за «Крылья» и принял участие в 14 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.