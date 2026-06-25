Бывший защитник московского «Динамо» и «Крыльев Советов» Роман Евгеньев перешел в ФК «Пари НН»

27‑летний защитник Роман Евгеньев подписал двухлетний контракт с «Пари НН», сообщает пресс-служба нижегородского футбольного клуба. Евгеньев родился 23 февраля 1999 года в Приморском крае. Футбольную карьеру он начал в академии московского «Сокола», затем продолжил обучение в школах «Спартака» и «Динамо».
В чемпионате России по футболу Евгеньев провёл свыше 180 матчей в составе московского «Динамо» и «Крыльев Советов». В сезоне-2025/26 он выступал за «Крылья» и принял участие в 14 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
На международной арене у Евгеньева есть опыт выступлений за молодёжные сборные России (U18, U19 и U20). В основной сборной он дебютировал в 2020 году и входил в предварительный и итоговый составы национальной команды на Евро‑2020.
Ранее сообщалось, что бывший игрок «Спартака» и «Локомотива» Артём Тимофеев перешёл в ФК «Пари НН».